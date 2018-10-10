Шойгу назвал количество учений, которые с 2017 года войска провели в условиях, максимально приближенных к боевым

Почти четыре тысячи тактических учений в условиях, максимально приближенных к боевым, прошли в Вооруженных Силах России с декабря 2017 года. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«С 1 декабря 2017 года в Южном, Центральном и Восточном военных округах проведено 1832 тактических учения в условиях, максимально приближенных к боевым. Всего в вооруженных силах этот показатель составляет около четырех тысяч мероприятий», - заявил Шойгу на коллегии Минобороны.

По словам министра, подготовка войск осуществляется в тесном взаимодействии с государствами - членами Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества.

Сергей Шойгу напомнил, что в августе в Челябинской области прошли антитеррористические командно-штабные учения вооруженных сил стран ШОС «Мирная миссия - 2018», а в сентябре на территории Киргизии - совместные учения «Иссык-Куль - Антитеррор - 2018», в которых участвовали войска ЦВО.

Он также упомянул, что с 1 октября по 2 ноября на территории России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана проходит совместное оперативно-стратегическое учение вооруженных сил стран ОДКБ «Боевое братство - 2018».

«Оно является основным мероприятием оперативной и боевой подготовки коллективных сил ОДКБ», - подчеркнул Шойгу.

Также министр обороны РФ сообщил в ходе коллегии, что российская армия получила более 200 образцов новейшего вооружения в 2017 году. По его словам, в данный момент научные организации ведут исследования на основе обобщения опыта боевых действий, а новое вооружение получает проверку в Сирийской Арабской Республике.