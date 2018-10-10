Минобороны РФ учтет опыт «Востока-2018» при организации международных учений в будущем

Опыт учебно-боевой работы с иностранными государствами, полученный в ходе масштабных маневров «Восток-2018», будет развиваться. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«Это наш первый опыт учебно-боевой работы такого масштаба с иностранными государствами. Безусловно, будем дальше развивать данное направление военного сотрудничества, которое способствует укреплению стабильности и безопасности на евразийском пространстве», - заявил Шойгу на коллегии Министерства обороны РФ.

Масштабные учения проводились с 11 по 17 сентября в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил РФ на 2018 год под руководством министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу на территории и в морских акваториях Дальнего Востока, прилегающих акваториях Тихого океана. В их ходе были отработаны вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации.

В активной фазе маневров приняли участие войска двух военных округов российской армии, подразделения из Китайской Народной Республики и Монголии. Всего в учениях было задействовано свыше 300 тысяч военнослужащих, около 36 тысяч танков и другой бронетехники, порядка тысячи самолетов и вертолетов и 80 кораблей.