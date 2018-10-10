Шойгу: маневры «Восток-2018» были беспрецедентно открытыми

Мировой общественности была предоставлена вся информация о замысле проведения маневров и составе участников.

«Проводились брифинги в Совете Россия - НАТО, на форуме безопасности и сотрудничества в Европе, а также для иностранных военных атташе», - сообщил министр на брифинге в Министерстве обороны, посвященном подведению итогов учений.

Шойгу также подчеркнул, что по линии ОБСЕ в инициативном порядке были направлены соответствующие уведомления. Кроме того, перед началом маневров Министерством обороны было проинформировано более 80 военных атташе и 187 журналистов об их целях целях и задачах.

«Восток-2018» - масштабные общевойсковые учения Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Восточного военного округа, проходившие с 11 по 17 сентября 2018 года. В активной фазе маневров приняли участие войска двух военных округов российской армии, подразделения из Китайской Народной Республики и Монголии. Всего в учениях было задействовано свыше 300 тысяч военнослужащих, около 36 тысяч танков и другой бронетехники, порядка тысячи самолетов и вертолетов и 80 кораблей.