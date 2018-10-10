Шойгу рассказал о достижении нового уровня межведомственного взаимодействия на учениях «Восток-2018»

Высокий уровень взаимодействия министерств, ведомств и органов государственной власти был достигнут в ходе маневров «Восток-2018». Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«Важно отметить, что к маневрам привлекались министерства, ведомства и органы государственной власти 20 субъектов РФ. Они отработали вопросы планирования и выполнения совместных мероприяитий территориальной и гражданской обороны. Это позволило нам выйти на новый уровень межведомственного взаимодействия и оценить реальные возможности федеральных органов исполнительной власти при работев условиях военного времени», - сообщил Шойгу на коллегии Минобороны России.

Также министр обороны отметил, что маневры «Восток-2018» продемонстрировали возросшую полевую, летную и морскую выучку войск.

Масштабные учения проводились с 11 по 17 сентября в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил РФ на 2018 год под руководством министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу на территории и в морских акваториях Дальнего Востока, прилегающих акваториях Тихого океана. В ходе них были отработаны вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации.

В активной фазе маневров приняли участие войска двух военных округов российской армии, подразделения из Китайской народной республики и Монголии. Всего в учениях было задействовано свыше 300 тысяч военнослужащих, около 36 тысяч танков и другой бронетехники, порядка тысячи самолетов и вертолетов и 80 кораблей.