В Туле в выставочном зале областного центра открылась выставка «Несокрушимая и легендарная», посвященная Красной армии. На ней представлено множество произведений изобразительного искусства, включая личные работы из дерева министра обороны России Сергея Шойгу.

В проекте приняли участие множество художников и скульптуров. Экспозиция состоит из работ молодых художников и ветеранов. Герои произведений - сильные и смелые воины, любящие свою Родину. Ключевая картина - «Рождение Красной Армии», которая иллюстрирует успехи РККА в годы Гражданской войны.

Значимым участником выставки стали графические работы и предметы декоративно-прикладного искусства, созданные министром обороны России Сергеем Шойгу. Они посвящены России и ее уникальному природному многообразию. Скульптуры, выполненные из дерева, металлические фигуры животных и пейзажные зарисовки времен года призваны показать красоту и богатство нашей страны.

Выставка «Несокрушимая и легендарная» будет работать до 4 ноября. Ранее экспонаты уже посетили Красноярск и Республики Тыву и Хакасию.