Мощная огневая подготовка: уничтожение «бронетехники» отработали танкисты Балтфлота

Танкисты армейского корпуса Балтийского флота вышли на боевые стрельбы в Калининградской области.

На огневые рубежи экипажи буквально вылетают после преодоления полосы препятствий. Мишени имитируют военную технику и живую силу условного противника. Совершив многокилометровый марш из пункта постоянной дислокации, танкисты приступают к уничтожению целей. По низколетящим мишеням танкисты применяют зенитный пулемет «Утес».

Всего в сборах задействованы около 400 военнослужащих и более 30 единиц различной техники.