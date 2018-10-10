Мощная огневая подготовка: уничтожение «бронетехники» отработали танкисты Балтфлота
Ее имитируют различные условные мишени, по которым военнослужащие ведут огонь из всех орудий.
Танкисты армейского корпуса Балтийского флота вышли на боевые стрельбы в Калининградской области.
На огневые рубежи экипажи буквально вылетают после преодоления полосы препятствий. Мишени имитируют военную технику и живую силу условного противника. Совершив многокилометровый марш из пункта постоянной дислокации, танкисты приступают к уничтожению целей. По низколетящим мишеням танкисты применяют зенитный пулемет «Утес».
Всего в сборах задействованы около 400 военнослужащих и более 30 единиц различной техники.