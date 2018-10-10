Российские военные примут участие во «Взаимодействии-2018»

Основной темой международного учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2018» станут подготовка и проведение совместной операции по локализации вооруженного конфликта в Центрально-Азиатском регионе. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Объединенные силы отработают совместные действия по локализации конфликта в регионе с целью восстановления территориальной целостности и защиты конституционного строя условного государства - члена ОДКБ, на которое условно была совершена атака. Кроме того, они отработают уничтожение НВФ, в том числе с учетом боевого опыта, полученного во время операции ВС РФ в Сирии.

В учении примут участие подразделения ВС Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ.

В маневрах под руководством командования войсками ЦВО ВС РФ будут участвовать десантно-штурмовые, мотострелковые и артиллерийские подразделения, группы специального назначения, а также авиация, в том числе беспилотная.

Маневры «Взаимодействие-2018» проходят в рамках крупных учений «Боевое братство - 2018», которые включают в себя тренировки разведывательных подразделений вооруженных сил государств - членов ОДКБ «Поиск-2018», учения миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство - 2018» и коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона ОДКБ «Рубеж-2018».