«Берег», «Бал» и «Бастион» «уничтожили» целую корабельную группу «противника» на Черноморье

Боевые расчеты комплексов «Берег», «Бал» и «Бастион» Черноморского флота успешно отразили атаку кораблей условного противника.

Его десантный отряд и корабли поддержки подходят к берегу с целью высадки. Экипажи самоходных артиллерийских комплексов «Берег» реагируют мгновенно и наносят массированный ракетный удар по противнику.

Расчеты противокорабельных комплексов «Бал» и «Бастион», в свою очередь, привели технику в боевую готовность, обнаруживают цели и выполняют электронные пуски ракет по мишеням.