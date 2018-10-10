Военнослужащие готовы к ликвидации возможных последствий сезона дождей на юге РФ

Более 20 сводных отрядов сформировано в ЮВО для ликвидации возможных последствий сезонных катаклизмов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

В сообщении сказано, что традиционно осенью в связи с началом периода дождей в горах Северного Кавказа возможны сходы селевых потоков, а на реках наблюдается подъем уровня воды.

«Группировка сил и средств ЮВО насчитывает более девять тысяч военнослужащих и свыше 1300 единиц инженерной и специальной техники, готовых к выполнению задач в зонах других ЧС во взаимодействии с подразделениями МЧС», - сказал он.

Также, помощь пострадавшим готов оказать медицинский спецназ, который оснащен современными медицинскими модулями, позволяющими проводить все виды операций, в том числе и операционно-полосной хирургии.