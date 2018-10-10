Российские десантники впервые примут участие в учении на территории Африки
Совместное антитеррористическое учение «Защитники Дружбы - 2018» пройдет на территории Египта во второй половине октября.
Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Новороссийские десантники примут участие в российско-египетском совместном учении «Защитники Дружбы - 2018», которое состоится на территории африканского государства с 13 по 26 октября. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Возглавит делегацию российских военных заместитель начальника штаба ВДВ генерал-майор Алексей Наумец.
Всего в учении примут участие не менее 200 военнослужащих Воздушно-десантных войск РФ.