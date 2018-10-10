В Минобороны РФ обсудят план деятельности ведомства до 2025 года
Участники заседания обсудят ход реализации майских указов президента России 2012 и 2018 годов и его поручений по итогам совещаний в Сочи.
Фото: Минобороны РФ
В Минобороны РФ рассмотрят план деятельности ведомства на 2019-2025 годы в ходе заседания коллегии. Об этом сообщили в военном ведомстве.
«В среду под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание коллегии Минобороны России», - сказали в ведомстве.
Так, в сообщении говорится, что участники заседания обсудят реализацию майских указов президента РФ 2012 и 2018 годов, а также его поручений по итогам совещаний в Сочи. Кроме того, коллегия обсудит план деятельности военного ведомства на ближайшие семь лет.
В работе коллегии примут участие руководящий состав Вооруженных Сил РФ и представители органов государственной власти.