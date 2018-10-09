«Триумфы» в действии: расчеты ЗРС С-400 «уничтожили» вертолеты Ми-8 и истребители МиГ-29СМТ под Астраханью

В Астраханской области соединения ПВО ВКС РФ выполнят практические пуски из ракетных систем С-300 и С-400, а также из комплексов «Панцирь-С». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе заключительного этапа учения расчетам ЗРС С-300, С-400 и ЗРПК "Панцирь-С" предстоит выполнить практические пуски ракет по мишеням, имитирующим полет аэродинамических и баллистических целей», - сообщило ведомство.

Ранее расчеты ракетных комплексов предстоит отразить массированный авиаудар «противника», в роли которого выступали экипажи вертолетов Ми-8 и истребителей МиГ-29СМТ Астраханского авиацентра ВКС.

В ходе такого налета летчики будут действовать на малых и предельно малых высотах, маневрируя в воздухе и максимально усложняя выполнение задач расчетам радиолокационных станций. В условном авиационном налете было задействовано более десяти единиц авиатехники.

Маневры соединения ПВО проводится под руководством командующего ПВО-ПРО ВКС РФ генерал-лейтенанта Андрея Демина.