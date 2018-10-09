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Выставка с работами Сергея Шойгу открылась в Туле

Алексей Савелов
22:25 09.10.2018
В экспозицию вошли более полусотни живописных и графических работ, в том числе созданных министром обороны РФ.
Выставка с работами Сергея Шойгу открылась в Туле
Фото: tularegion.ru

Выставка, посвященная столетию Красной Армии, открылась в Выставочном зале Тулы. В нее вошли работы, созданные, в том числе, министром обороны РФ Сергеем Шойгу, а также фотопроект «Армия России». Об этом сообщает Минобороны РФ.

Одним из первых посетителей экспозиции стал глава Тульской области Алексей Дюмин. Он поблагодарил военное ведомство, студию военных художников имени М.Б. Грекова, Центральный музей ВС и главу министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу за такой творческий проект.

В работе выставки представлены более 50 живописных и графических работ, созданных главой российского военного ведомства.

Выставка, уже предствавленная в Красноярске, а также Республиках Тыва и Хакасия, пробудет в Туле до 4 ноября.

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