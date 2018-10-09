Главком ВМФ РФ обсудил с японским коллегой вопросы сотрудничества на море

Сегодня, в рамках визита в Российскую Федерацию японской военной делегации, в Санкт-Петербурге состоялась встреча Главнокомандующего Военно-Морским Флотом России Адмирала Владимира Королёва с начальником объединенного штаба сил самообороны Японии Адмиралом Кацутоси Кавано. Встреча прошла в Адмиралтействе, где дислоцировано Главное командование ВМФ.

В ходе встречи стороны отметили возросший уровень российско-японского военного сотрудничества, а также готовность обсуждать самые актуальные вопросы российско-японского взаимодействия на море, стороны согласились с тем, что во взаимодействии необходимо акцентировать внимание на совместном обеспечении морской безопасности в Азиатско-Тихоокеанском Регионе.

На встрече было отмечено, что 10 июля 2018 г.было проведено 18-е российско-японское учение по поиску-спасанию «САРЕКС».

«Мы регулярно отрабатываем новые элементы в ходе данного учения, что позволяет повысить уровень совместимости сил при поисково-спасательных действиях в море», - сказал Главком ВМФ Адмирал Владимир Королёв в ходе переговоров с начальником объединенного штаба сил самообороны Японии Адмиралом Кацутоси Кавано.

Российская и японская стороны отметили, ставшие традиционными, заходы кораблей ВМФ России в порты Японии. Так на прошлой неделе с 4 по 7 октября 2018 г. отряд кораблей Тихоокеанского флота осуществил заход в п. Хакодате, приуроченный к празднованию 160-й годовщины открытия российского консульства в Японии. В состав отряда кораблей вошли гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», танкер «Борис Бутома» По оценке российской и японской стороны, взаимные визиты кораблей Сторон, безусловно, дают российским и японским морякам шанс ближе узнать друг друга и познакомиться с культурой и традициями стран.

На протяжении дня, согласно программе визита, японская военная делегация посетит Нахимовское военно-морское училище и корвет «Бойкий».