Морпехи Черноморского флота захватили побережье «противника»: яркие кадры учений

Масштабную операцию по высадке десанта на побережье Крыма провели морские пехотинцы Черноморского флота.

Первыми на берегу оказались бойцы штурмовой группы, которых доставили вертолеты. Они выполнили задачу по удержанию позиций до подхода основных сил.

Затем к берегу подошли большие десантные корабли, с борта которых на побережье высадились бойцы морской пехоты Черноморского флота и бронетехника.

В учениях задействовано более трех тысяч военнослужащих.