Спецназ под Тамбовом произвел десантирование со спецконтейнерами

Свыше 200 военнослужащих спецназа ЗВО выполнили десантирование в тыл и отработали захват командного пункта «противника» в Тамбовской области. Об этом сообщает пресс-служба округа.

Группа спецназа, снаряженная оружием и дополнительным снаряжением, общий вес которого составил около четверти тонны, осуществила десантирование из самолета Ан-26 с высоты свыше тысячи метров.

После приземления военнослужащие совершили 20-километровый марш-бросок, где почти в боевых условиях провели диверсионную операцию по уничтожению КП условного противника.