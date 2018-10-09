Спецназ под Тамбовом произвел десантирование со спецконтейнерами
Групповая высадка происходила из самолета Ан-26 с высоты свыше километра.
Фото: Минобороны РФ
Свыше 200 военнослужащих спецназа ЗВО выполнили десантирование в тыл и отработали захват командного пункта «противника» в Тамбовской области. Об этом сообщает пресс-служба округа.
Группа спецназа, снаряженная оружием и дополнительным снаряжением, общий вес которого составил около четверти тонны, осуществила десантирование из самолета Ан-26 с высоты свыше тысячи метров.
После приземления военнослужащие совершили 20-километровый марш-бросок, где почти в боевых условиях провели диверсионную операцию по уничтожению КП условного противника.