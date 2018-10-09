«Артиллерийские дуэли» и тактику «кочующих минометов» отработали военнослужащие ЮВО

Свыше 2,5 тысячи единиц военной техники, включая самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня, а также самоходные минометы, применили артиллеристы в Южном военном округе.

В частности, впервые здесь военные приняли участие в «артиллерийских дуэлях». Так называются маневры, в которых военнослужащим необходимо использовать маскировку и проводить обманные мероприятия.

Новой стала и тактика «кочующих минометов». В ее ходе расчеты на грузовиках часто меняют огневые позиции. Устанавливать минометы на грузовиках в ЮВО стали в середине августа.

Масштабные маневры прошли на 18 полигонах округа при участии шести тысяч военнослужащих, включая реактивные системы залпового огня «Град-М», «Ураган», «Торнадо-Г» и «Смерч», самоходные минометы «Тюльпан» калибра 240 миллиметров, самоходные артиллерийские установки «Малка» калибра 203 миллиметра и гаубицы «Мста-С», «Хоста» и «Акация». Также огневые задачи выполняли расчеты орудий «Мста-Б», «Нона», «Гвоздика», «Рапира», Д-30 и других.