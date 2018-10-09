«Найти и уничтожить»: кадры противодесантной операции на Сахалине

Несколько подразделений мотострелков ВВО, дислоцированных на острове Сахалин, были подняты по тревоге для противодействия десанту. Об этом сообщает пресс-служба округа.

В роли противника здесь выступили разведчики округа, отрабатывающие воздушное десантирование над безориентированной местностью.

В ходе поиска десантных групп военнослужащими активно применялись беспилотники.