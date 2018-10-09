«Найти и уничтожить»: кадры противодесантной операции на Сахалине
Поиск десантных групп осуществлялся с помощью поднятых в воздух по тревоге беспилотников.
Несколько подразделений мотострелков ВВО, дислоцированных на острове Сахалин, были подняты по тревоге для противодействия десанту. Об этом сообщает пресс-служба округа.
В роли противника здесь выступили разведчики округа, отрабатывающие воздушное десантирование над безориентированной местностью.
В ходе поиска десантных групп военнослужащими активно применялись беспилотники.