Взрыв в Арктике: военные экологи продолжают уборку мусора в Заполярье

Военные экологи ЦВО перевыполнил план по уборке мусора в Арктической зоне. Об этом сообщает пресс-служба округа.

Ранее сообщалось, что с начала лета личный состав взвода собрал и вывез более 770 тонн мусора: 220 тонн с северного аэродрома Алыкель и более 550 тонн из военного городка под Норильском.

Сегодня подразделение экологов насчитывает 30 человек, а также оснащено десятью единицами инженерной и автомобильной техники, в том числе грейдерами, кранами и прессами для компоновки арктического мусора.