Взрыв в Арктике: военные экологи продолжают уборку мусора в Заполярье
Подразделение экологов насчитывает 30 человек, а также оснащено десятью единицами инженерной и автомобильной техники.
Военные экологи ЦВО перевыполнил план по уборке мусора в Арктической зоне. Об этом сообщает пресс-служба округа.
Ранее сообщалось, что с начала лета личный состав взвода собрал и вывез более 770 тонн мусора: 220 тонн с северного аэродрома Алыкель и более 550 тонн из военного городка под Норильском.
Сегодня подразделение экологов насчитывает 30 человек, а также оснащено десятью единицами инженерной и автомобильной техники, в том числе грейдерами, кранами и прессами для компоновки арктического мусора.