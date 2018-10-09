Доставка на вертолетах: в ЮВО десант высадился в тылу «боевиков» и «уничтожил» их склад с боеприпасами

Тактический воздушный десант соединения ЮВО на полигоне «Прудбой» уничтожил склад с боеприпасами условного противника. Об этом сообщает пресс-служба округа.

В рамках учений десант высадился в тылу условного противника и «уничтожил» склад с боеприпасами. Транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ обеспечили оперативную доставку личного состава соединения из района сосредоточения в тыл района базирования условного противника.

В ходе мероприятия прикрытие действий Ми-8АМТШ и тактического воздушного десанта обеспечили боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор».

В кратчайшие сроки военнослужащие овладели выгодными позициями и организовали огневые засады против диверсионных групп условного противника. Разведав склад с боеприпасами, скрытно подобравшись, военнослужащие воздушного десанта уничтожили его.

Маневры проводятся в рамках итоговой проверки войск ЮВО и продлится в течение двух недель. В общей сложности в них принимают участие более четырех тысяч военнослужащих, задействовано около тысячи единиц военной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-90А, самоходные артиллерийские орудия 2С19-М1, бронетранспортеры БТР-80, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М, транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ.