Сергей Шойгу обсудил с начальником японских сил самообороны вопрос возвращения беженцев в Сирию

Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Объединенного штаба Сил самообороны Японии Кацутоси Кавано обсудили на переговорах в Москве в понедельник вопросы гуманитарной помощи Сирии и возвращения беженцев в республику.

«Думаю, у нас сегодня будет возможность обсудить много тем, касающихся нашего военного сотрудничества и дальнейших перспектив в совместной работе по обеспечению безопасности. Это, конечно, касается и борьбы с пиратством, и оказания помощи в Сирии, где позиции Японии традиционно были активны, и достаточно продуктивные шаги предпринимались и по оказанию помощи тем, кто в ней нуждается, и по оказанию помощи в скорейшем возвращении беженцев», - сказал Сергей Шойгу, открывая встречу.

Он отметил, что много говорил об этом с министром обороны Японии во время традиционной встречи в формате «два плюс два», которая состоялась 31 июля текущего года.

«В том числе, это касалось и вопросов нашего дальнейшего сотрудничества на востоке нашей страны по соседству с Японией», - подчеркнул Шойгу.

В свою очередь, Кацутоси Кавано, сказал, что руководство военного ведомства Японии разделяет подходы Россию к сирийскому урегулированию.

«Министр обороны просил передать вам самые добрые слова», - отметил адмирал.