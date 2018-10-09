Неотложная помощь: первый военный ледокол «Илья Муромец» задействовали в учениях Северного флота

Арктическая группировка Северного флота во главе с БПК «Вице-адмирал Кулаков» совместно пограничниками арктической зоны провели совместные учения в акватории Баренцева моря. Об этом сообщает пресс-служба флота.

В ходе маневров, проходивших в несколько этапов, отрабатывались действия по охране ценных видов водных биологических ресурсов. Экипажи большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и пограничного сторожевого корабля «Полярная звезда» активно обменивались полученными данными. А для проведения воздушной разведки в воздух поднимались вертолеты Ка-27 полубной авиации.

Уже на заключительном этапе военнослужащие провели тренировку по оказанию помощи на море экипажу гражданского судна. По легенде учений в качестве гражданского судна – траулера «Арктика» – первый военный ледокол «Илья Муромец» Северного флота.

Совместное учение в Баренцевом море стало завершающим этапом арктического похода отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота. С начала дальнего похода корабли и суда прошли более девяти тысяч миль и провели свыше десяти совместных тактических учений, в том числе впервые выполнили морские десантные операции на побережье Якутии и Чукотки, в море Лаптевых, Чукотском и Беринговом морях.

Через несколько дней корабли и суда обеспечения флота вернутся в пункты постоянного базирования и пункты приписки.