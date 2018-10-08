Шойгу назвал цель проведения учений ВС РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что все учения российской армии, включая также маневры «Восток-2018», нацелены исключительно на оборону территории РФ. С таким заявлением он выступил на встрече с начальником Объединенного штаба Сил самообороны Японии адмиралом Кацутоси Кавано.

Шойгу также подчеркнул, что в России услышали предложения Японии, в связи с чем при проведении учений «Восток-2018» территория Курильских островов задействована не была.

«Так что нам есть что обсудить», - отметил министр обороны РФ.

Он подчеркнул, что ранее под руководством лидеров обеих стран в Москве прошло официальное открытие перекрестных годов РФ и Японии.

Также министр обороны РФ поблагодарил японского коллегу за теплый прием, который был оказан в декабре 2017 года делегации российского Минобороны.

Ранее Шойгу отметил продуктивные шаги Японии по оказанию помощи в скорейшем возвращении беженцев на территорию САР.