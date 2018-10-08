Начальники генштабов России и Японии обсудили военное сотрудничество

Вопросы российско-японского взаимодействия в военной сфере обсудил начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов в ходе двусторонней встречи с начальником Объединенного штаба Сил самообороны Японии адмиралом Кацутоси Кавано.

«Предлагаю сегодня обменяться мнениями по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, оборонной политики двух стран и обсудить перспективы расширения российско-японского взаимодействия в военной сфере с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе июльской встречи наших министров обороны в Москве», - сказал Герасимов перед началом переговоров.

Также с адмиралом Кавано встретился министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. В ходе встречи обсуждались вопросы гуманитарной помощи Сирии.

Перед встречей с руководством российского оборонного ведомства японская делегация посетила одно из старейших и ведущих высших учебных заведений Минобороны - Военную академию Генерального штаба.

Начальник вуза провел для гостей экскурсию и рассказал о том, что в академии проходят обучение, переподготовку и повышение квалификации старшие и высшие офицеры Вооруженных Сил России, а также военнослужащие иностранных государств.