Шойгу обсудил вопросы помощи Сирии с начальником штаба японских Сил самообороны

Гуманитарную помощь Сирийской Арабской Республике и возвращение туда беженцев обсудил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу с начальником Объединенного штаба Сил самообороны Японии адмиралом Кацутоси Кавано.

«У нас сегодня будет возможность обсудить много тем, касающихся нашего военного сотрудничества и дальнейших перспектив в совместной работе по обеспечению безопасности. Это, конечно, касается и борьбы с пиратством, и оказания помощи в Сирии, где позиции Японии традиционно были активны», - сказал Шойгу в начале встречи.

Российский министр обороны отметил продуктивные шаги Японии по оказанию помощи в скорейшем возвращении беженцев на территорию САР.

Также Сергей Шойгу выразил надежду, что переговоры с японской делегацией пройдут плодотворно.

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