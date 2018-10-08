Шойгу выразил надежду на плодотворные переговоры с японским коллегой

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на встрече с начальником Объединенного штаба Сил самообороны Японии адмиралом Кацутоси Кавано обсудили вопросы гуманитарной помощи Сирии, возвращения беженцев в республику и другие.

«С момента прошлого визита начальника Объединенного штаба Сил самообороны Японии прошло шесть лет. Это очень большой срок», - отметил Шойгу.

Он поблагодарил японскую делегацию за теплый прием, который был оказан делегации Министерства обороны России в декабре прошлого года во главе с начальником Генерального штаба ВС РФ.

«Мы возлагаем большие надежды на ваш сегодняшний визит», - подчеркнул Шойгу.

Он также отметил, что на переговорах будут обсуждаться военное сотрудничество, борьба с пиратством, оказание гуманитарной помощи арабской республики.

В свою очередь, Кацутоси Кавано заявил, что руководство военного ведомства страны разделяет подходы РФ к урегулированию в САР.

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