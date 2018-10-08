Юнармейцам облегчат поступление в вузы

Участие в юнармейском движении может дать преимущество при поступлении в гражданский или военный вуз. Об этом заявила руководитель аппарата Главного штаба «Юнармии» чемпионка мира и Олимпийских игр по прыжкам в высоту Елена Слесаренко.

«Мы сейчас очень активно работаем с Министерством обороны, с Главным военно-политическим управлением над тем, чтобы активная деятельность юнармейца учитывалась при поступлении в высшие учебные заведения. Если в гражданский вуз, то в виде дополнительных баллов к ЕГЭ, а если в военный, то в виде характеристики от руководителя местного юнармейского отделения», - рассказала Слесаренко в интервью журналу «Армейский стандарт».

По ее словам, в этом году более 200 юнармейцев поступили в высшие военно-учебные заведения Минобороны. Слесаренко подчеркнула, что это в четыре раза больше, чем было в 2017 году.