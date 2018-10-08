20 лет в борьбе с терроризмом: спецназ ФСБ России отмечает юбилей

Юбилей отмечает Центр специального назначения ФСБ России - самому эффективному спецподразделению по борьбе с терроризмом исполнилось 20 лет со дня основания.

Подразделение антитеррора было сформировано в 1998 году в структуре Федеральной службы безопасности РФ по инициативе Владимира Путина, который в тот период возглавлял спецслужбу. Новая структура сразу же включилась в борьбу с террористами и крупными криминальными бандами.

Именно бойцы Центра спецназначения ФСБ проводили беспрецедентные операции по освобождению заложников в театральном центре на Дубровке и бесланской школе. Сегодня специалистов ЦСН привлекают к самым сложным и ответственным операциям.

Сотрудники Центра одинаково эффективно уничтожают экстремистов вне зависимости от того, где приходится вести бой – в лесу или городском здании.