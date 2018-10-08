Пронеслись вихрем: в Хабаровском крае уничтожена база «боевиков»
Совершив многокилометровый марш-бросок, бойцы спецназа провели разведку местности, вскрыли систему охраны объекта, а затем уничтожили склад боеприпасов.
Спецназ под Хабаровском уничтожил базу «боевиков». Спецназ незаметно окружил территорию и зашел с тыла, ликвидируя часовых.
Задача - провести диверсии в тылу условного противника. Совершив многокилометровый марш-бросок, военнослужащие проводят разведку местности, а затем вскрывают систему охраны объекта и уничтожают склад боеприпасов.
Во время полевых выходов спецназовцы тренируются вести бой мобильными группами, а также организовывать засады и выводить из строя технику противника.