Большинство офицеров ВМФ РФ получили опыт борьбы с терроризмом в Сирии

Большинство командиров российских кораблей имеют практический опыт борьбы с терроризмом в Сирии. Об этом сообщил главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев в поздравительной телеграмме подчиненным связи с Днем командира корабля, подводной лодки и воздушного судна.

«Большинство командиров кораблей сегодня имеют практический опыт действий против террористических группировок в Сирийской арабской республике, опыт участия в масштабных учениях вооруженных сил, опыт дальних походов в Арктических широтах и других районах Мирового океана. В военно-морском флоте создана и успешно функционирует подготовка командиров новой формации», - сказал Королев.

По его словам, надводными кораблями, атомными и дизель-электрическими подводными лодками ВМФ России сегодня командуют офицеры, которых отличают высокая ответственность, профессионализм и способность молниеносно принимать грамотные решения. Подготовкой таких кадров напрямую занимаются главное командование ВМФ, образовательные учреждения военного учебно-научного центра ВМФ, учебные центры.