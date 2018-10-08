Зенитчики ЮВО в горах Дагестана отразили «нападение противника с воздуха» из нового ПЗРК «Верба»

Зенитчики соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, успешно выполнили боевые пуски на новом переносном зенитно-ракетном комплексе (ПЗРК) «Верба» в горах Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

В ходе учения расчеты «Верба» выполнили практические пуски, успешно поразив более 30 мишеней, имитирующих вертолеты и аэродинамические цели условного противника, при стрельбе навстречу и вдогон.

Учение продлится до восьмого октября, к ним привлечены органы управления, соединения и воинские части двух армий ЮВО, Каспийской флотилии, 4-й армии ВВС и ПВО и соединения родов войск окружного подчинения. Им противостоят органы военного управления, соединения и воинские части 49-й общевойсковой армии ЮВО, морской авиации и морской пехоты Черноморского флота, подразделения специального назначения и материально-технического обеспечения.

На разных этапах розыгрыша тактических эпизодов, в учения общевойсковых полигонах ЮВО, принимают участие до 7000 военнослужащих и задействовано более 2500 единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и более 60 вертолетов.