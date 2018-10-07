Подводные пловцы в Новороссийске получат новое здание штаба до конца года

Стройку объектов Новороссийской военной морской базы ЧФ посетил командующий ЮВО генерал-полковник Александр Дворников. Об этом сообщили в пресс-службе военного округа.

В ходе рабочей поездки в Новороссийск Дворников проинспектировал строящиеся объекты базы флота, среди которых - современный учебно-тренировочный комплекс с бассейном и здание штаба для отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, шестиэтажного здания штаба с общежитием для размещения личного состава бригады подводных лодок, а также корабельного магазина для надводных кораблей базы.

По словам руководителей стройки, на ряде объектов работы уже завершены и здания готовы к сдаче.

Кроме того, до конца года на территории Новороссийской базы будут введены в эксплуатацию здания штаба отряда ПДСС, корабельный магазин, а также УТК, который включает в себя бассейн, комплекс водоподготовки и химической отчистки, барокомплекс и оборудованные учебные классы для подводников.