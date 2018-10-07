Ракетные корабли Каспийской флотилии нанесли удар высокоточным оружием по объектам «противника»

В ходе проведения масштабного двустороннего командно-штабного учения (КШУ) под общим руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова ракетные корабли «Дагестан» и «Татарстан» выполнили задачу по поражению критически важных объектов «противника» на острове Чечень.

Генерал-полковник Александр Дворников лично оценил подготовку экипажа ракетного корабля «Дагестан» и его действия при выполнении учебно-боевой задачи.

Экипажи кораблей нанесли ракетный удар высокоточным оружием по береговым целям из восьмиячеечного ракетного комплекса «Калибр-НК». В результате ракетного пуска ракеты, пролетев около 100 морских миль (180 километров), успешно поразили береговые цели - специальные мишенные позиции в виде зданий размером десять на десять метров - важные объекты условного противника.

К масштабным КШУ привлечены органы управления, соединения и воинские части 58-й и 8-й общевойсковых армий ЮВО, Каспийской флотилии, 4-й армии ВВС и ПВО и соединения родов войск окружного подчинения. Им противостоят органы военного управления, соединения и воинские части 49-й общевойсковой армии ЮВО, морской авиации и морской пехоты Черноморского флота, подразделения специального назначения и материально-технического обеспечения.

На разных этапах розыгрыша тактических эпизодов на восьми общевойсковых полигонах ЮВО принимают участие до семи тысяч военнослужащих и задействовано более 2,5 тысячи единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и более 60 вертолетов.