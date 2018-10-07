Т-90, гаубицы, системы «Тор» и авиация: кадры масштабных учений ЮВО

На учениях под Волгоградом мотострелки уничтожили более двух тысяч мишеней. Очередной эпизод масштабных маневров Южного военного округа прошел на полигоне Прудбой.

Главной целью маневров была отработка слаженности действий на незнакомой местности. Огневую поддержку пехоте оказали танкисты на современных Т-90 и расчеты гаубиц «Хоста» и «Мста-С». Вертолетчики, в свою очередь, занимались переброской десанта в тыл условного противника.

Крупные двусторонние учения на юге страны проходят под контролем командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова. По его приказу на Прудбое батальонные тактические группы впервые действовали друг против друга, взаимодействуя с армейской авиацией.

Всего к маневрам привлекли две тысячи военнослужащих и около 400 единиц техники, включая бомбардировщики Су-24М, зенитные системы «Тор» и новейшие беспилотники.