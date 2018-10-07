Возвращение домой: реконструированный аэродром Чкаловск принимает авиацию Балтфлота

Около 20 экипажей 72-й авиабазы морской авиации Балтийского флота приступили к перелету с аэродрома Черняховск на аэродром Чкаловск после завершения его масштабной реконструкции. Теперь Чкаловск снова станет основным местом базирования морской авиации Балтийского флота.

В ходе проведения плановой реконструкции аэродрома Чкаловск на взлетно-посадочную полосу (ВПП), рулежные дорожки и стоянки авиатехники было уложено современное бетонное покрытие. Оно позволит совершать посадки всем типам современных военных и гражданских самолетов. При этом благодаря улучшенным характеристикам ВПП, длина которой теперь составляет более трех километров, с нее могут производить взлет несколько самолетов одновременно. Новое бетонное покрытие выдерживает больше 300 тонн, то есть вес любых летательных аппаратов, которые стоят на вооружении боевой и транспортной авиации РФ.

Плюсом Чкаловска является и его местоположение: подлетное время к морским границам Калининградской области отсюда намного меньше.

«Нахождение аэродрома вблизи моря сокращает время выполнения задач. То есть если надо выйти в конкретную точку в море, то элементарно несколько минут мы сокращаем только за счет того, что аэродром находится ближе к морю», - рассказал один из пилотов «Звезде».

В ходе реконструкции Чкаловска также проведена огромная работа по модернизации дренажной системы, сетей электроснабжения и освещения, а также систем связи.

В настоящее время на обновленном аэродроме могут размещаться более пяти разных типов летательных аппаратов.