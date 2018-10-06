В степи и на высокогорье: завершились учения разведчиков ОДКБ «Поиск-2018»

В Казахстане завершились масштабные маневры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Поиск-2018». В течение пяти дней боевую выучку демонстрировали подразделения разведки из шести стран: России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Россию на учениях представляли спецназовцы из Новосибирска и расчеты беспилотников. Всего с российской стороны принимали участие более 300 военнослужащих.

Разведчики стран-участниц доказали, что могут эффективно действовать в любых условиях, как в степи, так и на высокогорье. На одном из этапов военнослужащие провели разведку местности на площади 700 квадратных километров, а затем высадились с вертолетов и захватили командный пункт условного противника.

Особые навыки военнослужащие проявили при организации засады на горной тропе. Для меткой стрельбы в таких условиях нужно учитывать давление, влажность и траекторию полета пуль, поскольку вести огонь приходится сверху вниз. Со всеми заданиями разведчики справились. В ходе церемонии закрытия отличившимся вручили заслуженные награды.