Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков вручил учебному центру ж/д войск грамоту президента РФ

Шестого октября исполняется 100 лет со дня образования учебного центра железнодорожных войск, дислоцирующегося в поселке Загорянка Московской области. Поздравить личный состав центра и вручить грамоту президента РФ прибыл заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

«За заслуги в укреплении обороноспособности страны и подготовке квалифицированных младших специалистов для железнодорожных войск центр награжден грамотой Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации», - сказал на торжественной церемонии Булгаков.

Вот уже на протяжении века учебный центр готовит специалистов для железнодорожных войск. За последние 20 лет центр подготовил свыше пяти тысяч командиров отделений, подготовленных по 24 специальностям, и более 36 тысяч младших специалистов по 56 специальностям.

Выпускники учебного центра принимали участие во всех современных войнах и вооруженных конфликтах, в том числе в Сирийской Арабской Республике.