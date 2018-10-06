Тактику танковой карусели под прикрытием Су-34 и Ми-8 отработали на полигоне Мулино

Танкистов Кантемировской и Таманской дивизий перебросили на полигон Мулино в Нижегородской области, где проходят двусторонние полевые тактические учения Гвардейской танковой армии.

В них принимают участие более 4 тысяч человек и 500 единиц техники. По легенде учений условный противник наступает, а две танковые роты отражают его удар. С воздуха танкистов поддерживают самолеты Су-34 и вертолеты Ми-8. С земли — «Грады», «Ураганы» и система реактивного залпового огня «Солнцепек».

«Стрельбу танкисты ведут с закрытых огневых позиций. Для этого перед началом учебного боя модернизированные танки с усиленной броней Т-72Б3 замаскировали ветками», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Танковые взводы ведут огонь по очереди, прикрывая друг друга, так называемая танковая карусель. Экипаж каждой боевой машины делает по два выстрела, после чего уходит на перезарядку, которая длится около 30 секунд. В результате чего цель танкистам удается поразить максимально эффективно.

По словам военных, принцип танковой карусели широко применялся во время боев в Сирии. За учениями танкистов наблюдали не только командиры, но и ребята из Юнармии, которых после стрельб накормили кашей из полевой кухни.