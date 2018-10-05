Россия и Мадагаскар подписали соглашение о военном сотрудничестве

Правительства России и Мадагаскара подписали соглашение о военном сотрудничестве, сообщает Минобороны РФ. Это произошло по время визита замначальника Генштаба ВС РФ начальника Главного организационно-мобилизационного управления генерал-лейтенанта Евгения Бурдинского, которого принял у себя премьер-министр республики Кристиан Нтсаи.

«По итогам встречи стороны подписали соглашение между правительством Российской Федерации и правительством республики Мадагаскар о военном сотрудничестве», - говорится в сообщении.

Также в ходе встречи стороны обсудили вопросы региональной безопасности и возможные направления развития сотрудничества между вооруженными силами двух государств.

В рамках поездки генерал-лейтенант Бурдинский посетил воинские части Мадагаскара, где ознакомился с историей их создания, организационно-штатной структурой, техникой и вооружением мадагаскарской армии, добавили в Минобороны.