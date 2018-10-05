Черноморский флот заменит фрегаты на малые ракетные корабли

Министерство обороны Российской Федерации планирует заменить на Черноморском флоте фрегаты проекта 11356 на малые ракетные корабли.

Об этом сообщил начальник штаба флота контр-адмирал Виктор Лиина. По его словам, старые корабли будут меняться в плановом порядке.

Контр-адмирал добавил, что Минобороны России планирует провести модернизацию крейсера «Москва».

Сейчас Черноморский флот имеет в своем составе три фрегата проекта 11356: «Адмирал Макаров», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», которые также несут службу в составе постоянной группировки Военно-морского флота Российской Федерации в Средиземном море.

Три других подобных фрегата, простаивающие из-за непоставки Украиной дизельных двигателей, могут быть проданы в Индию.