Встреча стального «адмирала»: новый фрегат Черноморского флота пришел в Севастополь

Фрегат «Адмирал Макаров» пришел в главную базу Черноморского флота в Севастополе.

Межфлотский переход корабля начался в Балтийском море. В это время к нему проявили большой интерес корабли и авиация НАТО.

«Подходили, подлетали , посмотрели, удивились насколько мы зубастые. Видя все это понимаешь, что до греха лучше не доводить», - рассказал «Звезде» техник ракетной батареи «Адмирала Макарова» Денис Короев.

Перед тем, как зайти в черноморскую акваторию, фрегат «Адмирал Макаров» выполнил ряд задач в Средиземном море.

Этим летом фрегат принял участие в Главном военно-морском параде в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге, который состоялся 29 июля.

А ранее, совместно с кораблями Северного и Балтийского флотов, «Адмирал Макаров» был задействован в учениях на полигонах Балтфлота. В ходе маневров экипажи отрабатывали элементы противодиверсионной, противоминной, противовоздушной, противолодочной и противокорабельной обороны, а также высадку морского десанта на необорудованное побережье.

Сторожевой корабль Черноморского флота «Адмирал Макаров» является фрегатом проекта 11356 «Буревестник». Он предназначен для уничтоджения надводных, подводных, наземных и воздушных целей. Фрегат вооружен крылатыми ракетами «Калибр», противокорабельными ракетами «Оникс» и торпедами. От атак с воздуха корабль защищают зенитные ракетные комплексы «Штиль-1» и «Игла-1». Также на «Адмирале Макарове» установлен комплекс радиоэлектронной борьбы для постановки помех в эфире.

Водоизмещение фрегата составляет 4620 тонн, длина - 124,8 метра. Скорость корабля - 30 узлов.