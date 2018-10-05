В ОАК рассказали об обстоятельствах крушения МиГ-29УБ в Подмосковье

Экипаж потерпевшего аварию истребителя МиГ-29УБ катапультировался после того, как направил неисправный истребитель в сторону поля. Об этом «Звезде» заявил директор департамента корпоративных коммуникаций ОАК Станислав Зуев.

«Сегодня в районе 11 часов утра в ходе учебно-тренирочного полета в Московской области недалеко от города Егорьевска потерпел аварию самолет МиГ-29УБ, принадлежащий ЛИИ имени Громова. Летчики направили самолет в поле, после чего успешно катапультировались. Летчики живы, жертв и разрушений на земле нет. Для установления причин произошедшего создается комиссия, которая будет разбираться в причинах произошедшего», - рассказал Зуев.

Истребитель потерпел крушение в Коломенском районе Подмосковье утром пятого октября. По информации ОАК, чрезвычайная ситуация произошла во время испытательного полета. Ранее источники «Звезды», знакомые с ситуацией сообщали, что возможной причиной катастрофы могла стать крупная птица, попавшая в двигатель.

Также стало известно, что один из летчиков в данный момент находится в реанимации города Жуковского, второго отпустили домой.