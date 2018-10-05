Шойгу: более 118 тысяч призывников отправятся служить в Вооруженные силы до конца декабря

Более 118 тысяч призывников отправятся на службу в Вооруженные силы РФ в октябре-декабре 2018 года. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«В соответствии с указом президента России, призыву подлежат 132,5 тысячи человек, в том числе 118440 человек - в Вооруженные силы», - заявил Шойгу в ходе селекторного совещания в Минобороны России.

Глава оборонного ведомства попросил командующих военными округами и Северным флотом проконтролировать проведение профессионального психологического отбора и медицинского освидетельствования призывников.

По словам Шойгу, важно обеспечить готовность всех пунктов сбора, приема и отправки личного состава, а также казарменного фонда в воинских частях. Министр обороны подчеркнул, что особое внимание следует уделить мерам безопасности и профилактике заболеваний.

Осенняя призывная кампания стартовала в Российской Федерации 1 октября и продлится до 31 декабря.