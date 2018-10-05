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Филиал Нахимовского училища может появиться на Балтике

Павел Настин
13:01 05.10.2018
Балтийский флот является единственным в России, где нет своего Нахимовского училища.
Филиал Нахимовского училища может появиться на Балтике
Фото: Виталий Аньков, РИА "Новости"

Филиал Нахимовского училища может появиться на Балтийском флоте. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«Прошу рассмотреть возможность места дислокации филиала Нахимовского училища. У нас это единственный флот, на котором нет Нахимовского училища. Мы завершили создание сети по всей стране, начиная от Тихоокеанского флота, Черного моря, Мурманска на Северном флоте. Теперь нам надо рассмотреть возможность, найти достойное, приличное место, для того чтобы можно было там разместить Нахимовское училище», - заявил Шойгу на селекторном совещании в Минобороны РФ.

Он также добавил, что Балтийский флот является одной из важнейших точек, где должно быть образовательное учреждение Военно-морского флота и Министерства обороны России.

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