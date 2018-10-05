В Подмосковье почтили память подольских курсантов

День памяти подольских курсантов отмечают сегодня в Подмосковье.

После традиционного возложения цветов, на городском кладбище состоится торжественная церемония захоронения останков курсанта, найденного поисковиками на Ильинском рубеже Калужской области.

В памятных мероприятиях принял участие прославленный хоккеист и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

«Пятого октября 1941 года по тревоге были подняты и отправлены на защиту Москвы на Ильинский рубеж. Три с половиной тысячи мальчишек в возрасте от 16 до 25 лет встали насмерть на защиту столицы нашей Родины», - сказал Фетисов на торжественной церемонии.

В боях на Ильинском рубеже в 1941 году подольские курсанты уничтожили около пяти тысяч немецких солдат и офицеров, и вывели из строя сотню вражеских танков, потеряв при этом больше двух с половиной тысяч человек.