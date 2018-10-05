Воздушная дуэль на МиГ-29: впечатляющие кадры учений России и Сербии

Совместные экипажи истребителей МиГ-29 России и Сербии отработали атаку воздушных маневренных и наземных целей.

В ходе выполнения полетных заданий летчики в ближнем воздушном бою заняли наиболее выгодное положение для атаки условного противника, роль которого выполнял второй экипаж МиГ-29.

«После воздушных дуэлей летный состав истребительной авиации отработал атаку наземной цели, а также уход из-под ответного удара с земли», - рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

Каждая страна предоставила для участия в полетах участвовали по 4 летчика-истребителя.

Совместное российско-сербское летно-тактическое учение «БАРС-2018» проходит на территории Сербии, в нем участвуют экипажи оперативно-тактической и армейской акции. Отмечается, что учение продлится до 5 октября. В нем задействовано 10 единиц авиационной техники ВВС и войск ПВО Сербии.