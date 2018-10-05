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Массовая высадка десанта с Ми-26 под прикрытием «Ночных охотников»: кадры учений

Наталья Вальханская
04:00 05.10.2018
Розыгрыш тактических действий на общевойсковом полигоне Серноводский стал очередным эпизодом двустороннего командно-штабного учения с объединениями округа на Владикавказском и Прикаспийском направлениях.

Мотострелковый батальон из состава 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа транспортными вертолетами Ми-26 совершил переброску из Чечни на Ставрополье, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

«По легенде учения мотострелкам поставлена задача взять под контроль важные транспортные магистрали на территории Южной Осетии для защиты мирного населения республики от вооруженных террористических группировок», - заявил руководитель пресс-службы.

Астафьев отметил, что на практике учебно-боевая задача была выполнена в пределах общевойсковых полигонов ЮВО.

Около 500 военнослужащих мотострелковой части в составе тактической группы выполнили погрузку на восемь военно-транспортных вертолетов Ми-26 4-й армии ВВС и ПВО в районе сосредоточения на территории Чечни.

«В первой группе тактического воздушного десанта на транспортно-боевых вертолетах Ми-8АМТШ в район выполнения учебно-боевой здачи также прибыли разведподразделения, которые обеспечили захват района высадки, подготовку посадочных вертолетных площадок и защиту от нападения условного противника», - добавил полковник.

Следом один за другим совершили высадку десанта посадочным способом восемь транспортников Ми-26. Прикрытие с воздуха обеспечило звено ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник».

На земле мотострелковые подразделения с ходу вступили в бой с незаконными вооруженными формированиями, в роли которых выступили ротные тактические группы мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии.

«Розыгрыш тактических действий на общевойсковом полигоне ЮВО Серноводский стал очередным эпизодом двустороннего командно-штабного учения с объединениями округа на Владикавказском и Прикаспийском направлениях», - отметил Астафьев.

К масштабным маневрам привлечены органы управления, соединения и воинские части 58-й и 8-й общевойсковых армий ЮВО, Каспийской флотилии, 4-й армии ВВС и ПВО и соединения родов войск окружного подчинения. Им противостоят органы военного управления, соединения и воинские части 49-й общевойсковой армии ЮВО, морской авиации и морской пехоты Черноморского флота, подразделения специального назначения и материально-технического обеспечения.

На разных этапах розыгрыша тактических эпизодов, на 8 общевойсковых полигонах ЮВО, примут участие до 7 тыс. военнослужащих и будет задействовано более 2,5 тысяч единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и более 60 вертолетов.

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