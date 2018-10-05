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Более 20 летательных аппаратов вели разведку у границ РФ за неделю

Василиса Морозова
01:31 05.10.2018
С целью недопущения нарушения воздушного пространства России 5 раз поднимались экипажи боевых истребителей ВКС РФ.
Более 20 летательных аппаратов вели разведку у границ РФ за неделю
Фото: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало статистику разведывательной деятельности у границ РФ за последнюю неделю.

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Разведку вдоль российских границ вел 21 летательный аппарат, сообщили в оборонном ведомстве. Для их перехвата боевые истребители российских ВКС поднимались пять раз за неделю.

В российском оборонном ведомстве отметили, что нарушений воздушного пространства РФ допущено не было в результате профессиональных действий Воздушно-космических сил нашей страны.  

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