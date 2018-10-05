Более 20 летательных аппаратов вели разведку у границ РФ за неделю
С целью недопущения нарушения воздушного пространства России 5 раз поднимались экипажи боевых истребителей ВКС РФ.
Фото: Минобороны России
Министерство обороны России опубликовало статистику разведывательной деятельности у границ РФ за последнюю неделю.
Разведку вдоль российских границ вел 21 летательный аппарат, сообщили в оборонном ведомстве. Для их перехвата боевые истребители российских ВКС поднимались пять раз за неделю.
В российском оборонном ведомстве отметили, что нарушений воздушного пространства РФ допущено не было в результате профессиональных действий Воздушно-космических сил нашей страны.