Российским военным оставят шапки-ушанки

Шапки-ушанки никуда не исчезнут из зимней формы обмундирования российских военных. Изменения коснулось только наименования головного убора, его конструкция останется прежними.

Как уточнили в Министерстве обороны России, ранее традиционные для российской армии шапки-ушанки уже меняли, однако речь не шла об избавлении от «ушей». Напротив, они стали больше и теплее.

«В соответствии с постановлением правительства изменится только наименование предметов военной формы одежды. Конструкция и форма головных уборов останутся прежними», - уведомили в ведомстве, как сообщает «Интерфакс».

Ранее стало известно, что правительство РФ распорядилось с 1 июня 2022 года прекратить выдачу российским военнослужащим шерстяных пилоток и в регламенте снабжения слово «рубаха» заменят термином «фуфайка». В постановлении также указано, что зимние головные уборы старшего офицерского состава флота будут без козырька.