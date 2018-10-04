Заоблачный сервис: экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95 провели дозаправку на высоте пяти километров
В рамках летно-тактических учений экипажи самолетов дальней авиации прошли контрольную проверку на выполнение сложного элемента пилотирования.
Полеты с дозаправкой в воздухе провели экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС в рамках летно-тактических учений.
Одной из задач на учениях стала отработка сложнейшего элемента пилотирования - дозаправки в воздухе в дневное и ночное время. Дозаправка производилась на высоте более пяти тысяч метров, на скорости около шестисот километров в час.
Общая продолжительность полета экипажей Ту-95 составила от пяти до десяти часов. За это время они преодолели расстояние до восьми тысяч километров.