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Заоблачный сервис: экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95 провели дозаправку на высоте пяти километров

Павел Настин
18:41 04.10.2018
В рамках летно-тактических учений экипажи самолетов дальней авиации прошли контрольную проверку на выполнение сложного элемента пилотирования.

Полеты с дозаправкой в воздухе провели экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС в рамках летно-тактических учений.

Одной из задач на учениях стала отработка сложнейшего элемента пилотирования - дозаправки в воздухе  в дневное и ночное время. Дозаправка производилась на высоте более пяти тысяч метров, на скорости около шестисот километров в час.

Общая продолжительность полета экипажей Ту-95 составила от пяти до десяти часов. За это время они преодолели расстояние до восьми тысяч километров.

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